Разумков: позачергове засідання ВР збереться 13 квітня орієнтовно о 14 годині

Верховна Рада збереться на позачергове засідання орієнтовно на 14 годину у понеділок, 13 квітня, сьогодні ж у голови ВРУ Дмитра Разумкова відбулася нарада з представниками уряду і парламенту, на якій обговорили питання, які будуть винесені на позачергове засідання Ради.

Про це заявив Разумков на брифінгу після наради, передає УНН.

"Були присутні Прем'єр-міністр України, міністр фінансів, представники депутатського корпусу і комітетів, ми обговорили ті питання, які, скоріш за все, будуть виноситися на позачергове засідання ВРУ у понеділок. Засідання орієнтовно відбудеться о 14 годині, і я сподіваюся, що воно буде тривати не дуже довго. Тому що більша частина питань була обговорена щодо їх розгляду", - сказав Разумков.

Нагадаємо, як повідомив голова ВРУ Разумков раніше, позачергове засідання Верховної Ради України перенесено з п'ятниці на понеділок, 13 квітня. На ньому планується розглянути зміни до Держбюджету на 2020 рік.