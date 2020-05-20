Разумков: Правоохранительные органы должны отреагировать на информацию нардепа Деркача

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков убежден, что правоохранительные органы должны дать оценку информации с обнародованных народным депутатом Андреем Деркачем аудиоматериалов, в случае ее соответствия действительности последствия должны быть жесткими.

"100% должна отреагировать правоохранительная система, на мой взгляд, должны отреагировать и специальные службы. Если это действительно соответствует действительности, то это делалось в больших кабинетах", - заявил Разумков в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

По словам Разумкова, надо исследовать, каким образом попала эта информация, откуда она взялась.

"Главным вопросом для меня является то, соответствует ли она действительности. Если это соответствует действительности, то последствия должны быть более чем жесткими, потому что вопросов сегодня больше, чем ответов по отношению к этим пленкам", - добавил спикер парламента.