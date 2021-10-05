Разумков прокоментував розслідування "Офшор 95" щодо Зеленського

5 жовтня чинний очільник Верховної Ради Дмитро Разумков вперше відреагував на розслідування "Офшор 95" щодо президента Володимира Зеленського та його оточення. За словами спікера, влада завжди повинна залишатися максимально відкритою. Про це йдеться на Фейсбук - сторінки Дмитра Разумкова

Глава парламенту звернув увагу на те, що раніше команда Володимира Зеленського регулярно критикувала певних осіб за офшори, а наразі сама опинилася в епіцентрі офшорного скандалу. Окрім того, Разумков не заперечує, що офшори для бізнесу - це нормальна практика.

"Для бізнесу офшори - це нормальна практика. І воно так працює. Але коли ти переходиш з позиції бізнесу у владу, ти повинен бути максимально відкритий. Тому офшори для будь-кого з державних службовців - це погано", - озвучив свою думку з цього приводу спікер ВРУ.

За словами Дмитра Разумкова, офшорів у нього немає, оскільки для політика це принципова позиція.

Українські журналісти із "Слідство. Інфо" 3 жовтня оприлюднили розслідування "Офшор 95", в якому розповідається про офшорні рахунки Володимира Зеленського, зокрема про те, що бізнес "Кварталу 95" стоїть на офшорній мережі. Центральною у ній є фірма Maltex Multicapital Corp, зареєстрована на Віргінських островах.

Окрім того, розслідувачі знайшли підтвердження причетності власника "Епіцентру" Олександра Гереги до бізнесу в анексованому Криму.

Також наголошується, що що менеджери компаній олігарха Ігоря Коломойського були причетні до захоплення контрольного пакета кіностудії на березі Чорного моря. А Борис Ложкін після призначення в Адміністрацію Президента Петра Порошенка купив дочці дорогу квартиру в центрі Лондона.

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