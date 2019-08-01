Разумков прокомментировал информацию об "отставке" Богдана

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков утверждает, что ему ничего не известно о якобы отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту Радио Свобода.

"Я сам только из новостей узнал. Ничего об этом не знаю", - ответил он.

Один из депутатов от "Слуги народа" в комментарии Радио Свобода высказал мнение, что Богдан просто пошутил.

"Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", - сказал он.

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента распространили информацию о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал "глупостью" информацию СМИ, что руководитель президентского офиса Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке.

При этом заместитель руководителя президентского офиса предположил, что эту информацию о якобы отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ".