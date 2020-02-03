Разумков: Рада рассмотрит вопрос об избирательной системе и количестве нардепов

Нынешняя сессия Верховной Рады будет переходной. На текущей неделе нардепы рассмотрят вопросы об избирательной системе и количестве нардепов.

Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Эта сессия будет относительно переходной, сегодня организацией и сведением к общему показателю занимается комитет по вопросам трудовой политики. Состоянием на сегодняшний день около 400 законопроектов внесены в основной план и ещё несколько есть в дополнительном плане. Также комитет обратился ко мне с просьбой о доработке плана. В следующие несколько дней мы сможем приступить к его рассмотрению", - заявил Разумков.

Также спикер ВР назвал основные вопросы, которые рассмотрят нардепы на текущей неделе.

"На этой пленарной неделе у нас много важных законопроектов, в том числе изменения в Конституцию Украины. Это вопросы по пропорциональной избирательной системе и уменьшения количества народных депутатов", - подчеркнул Д. Разумков.

Спикер парламента подчеркнул, что многие нардепы выступали за сокращение количества народных избранников.