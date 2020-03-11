Разумков рассказал, когда Рада назначит генпрокурора

Вопрос о назначении нового генерального прокурора Верховная Рада готова рассмотреть в ближайшие сроки. Для этого президент Украины Владимир Зеленский должен подать кандидатуру на должность генпрокурора. Об этом в эфире 112 Украина заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что ВРУ сможет это сделать, как только президент предложит эту кандидатуру. Даже если мы будем находиться еще в вопросе рассмотрения земли, есть возможность созвать внеочередное заседание так же, как это было сделано на прошлой неделе", - сказал Дмитрий Разумков.

Он добавил, что представители партии "Слуга народа" Сергей Ионушас и Ирина Венедиктова являются эффективными народными депутатами. Но, предлагать их кандидатуры на должности генпрокурора или нет, будет решать Зеленский.

Напомним, 5 марта Верховная Рада дала согласие на увольнение Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины. За соответствующее постановление No3154 проголосовали 263 нардепа.