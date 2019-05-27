Разумков считает, что неважно, кто будет в первой пятерке Слуги народа

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что первую пятерку списка определит съезд политсилы.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"По-большому счету, не столь важно, кто будет в первой пятерке, гораздо важнее те ценности, подход к государственности, патриотизм и понимание, зачем ты туда идешь, нежели твое место в списке", - считает Разумков.

На вопрос, будет ли Владимир Зеленский принимать участие в пиар-кампании и рекламировании партии, Разумков ответил, что у него "более чем достаточно задач, кроме избирательной кампании. А мы достаточно эффективно сможем ее провести".

По данным последних опросов, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Партию Слуга народа возглавил советник президента Дмитрий Разумков.