Разумков скликав позачергове засідання, на якому можуть звільнити трьох міністрів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумов підписав розпорядження про скликання позачергового засідання, на якому можуть відправити у відставку главу МОЗ Максима Степанова, міністра економіки Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Засідання відбудеться у вівторок, 18 травня, о 16:00, повідомили на сайті Ради.

На порядку денному лише кадрові питання.

Міністр економіки Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій 14 травня написали заяви про звільнення за власним бажанням, а подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова в той же день подав у Раду прем'єрміністр Денис Шмигаль. Пізніше Шмигаль заявив, що головною причиною такого рішення стали незадовільні темпи вакцинації від коронавірусу.

Нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я можуть призначити вже у четвер, 20 травня. Для цього парламенту доведеться зібратися на ще одне позачергове засідання.