Разумков сложил полномочия лидера партии "Слуга народа"

Лидер партии "Слуга народа", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил свои полномочия в ходе съезда партии, который проходит 10 ноября в Киеве.

Решение Разумкова об отставке с поста лидера партии поддержали участники съезда.

Выступая на съезде, Разумкова заявил, что для повторения на местных выборах результатов парламентских выборов и успеха Владимира Зеленского на выборах президента партии необходимо создать широкую партийную структуру.

"Следующее, где нам надо будет сделать так, чтобы сказать, что такого раньше (в Украине - ред.) не было, это повторить результат президентских и парламентских выборов на местных выборах. Для этого нужно создать структуру". У партии всегда было мало времени и ресурсов, и команда увеличивалась, с одной стороны, быстро, а с другой стороны, не хватало людей для решения задач, которые стояли", - добавил Разумков.

По его словам, создание структуры станет задачей для нового руководства партии и она "будет иметь представительство на областном уровне, региональные команды в каждом районе, сможет обеспечить коммуникацию с людьми".