Разумков: Сьогодні я точно не готуюся до президентської кампанії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки що не готується до президентської кампанії й вважає, що парламентська кампанія теж не планується в найближчому майбутньому.

Як повідомляє Укрінформ, про це спікер заявив в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман.

"Сьогодні я не готуюся до президентської кампанії точно. У мене є чим тут зайнятися. Парламентська кампанія нібито теж не планується в найближчому майбутньому. Багато роботи, яку потрібно реалізовувати в стінах парламенту. Вільного часу не залишається... Загадувати, що буде колись, через тривалий проміжок часу, зважаючи на ті виклики, які стоять і переді мною як головою Верховної Ради, і перед країною, і перед українським суспільством, (сьогодні не на часі - ред ) ", - зазначив політик.

Водночас на запитання, чи зможе він, за його відчуттями, стати успішним президентом, якщо все ж вирішить балотуватися, Разумков відповів, що в цьому впевнений кожен кандидат.

"Будь-який із кандидатів на цю посаду, впевнений, що він буде там успішним... На цей процес впливає багато чинників. У тебе має бути план, стратегія, у тебе має бути команда, повинні бути конкретно визначені цілі й чітке розуміння, як ти їх будеш реалізовувати. Тому що мету можна намалювати космічну, але не знати, як це зробити", - прокоментував голова ВР.

Як повідомлялося, раніше в інтерв'ю "Гордон" колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан назвав Разумкова серед чотирьох політиків, які, на його думку, могли б стати наступним президентом України.