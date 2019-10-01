Разумков уходит с поста председателя партии "Слуга народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что покинет пост председателя партии "Слуга народа".

Об этом он сказал на брифинге 1 октября, сообщает Укринформ.

"Что касается моей позиции: действительно, мы об этом говорили и ранее, что, видимо, недостаточно корректно, когда Председатель Верховной Рады одновременно является и председателем партии. Я думаю, что будут изменения в партии, в ее руководстве. Это моя позиция, было мной предложено. Я думаю, что будет меняться и устав партии. И, возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре, но для развития, для эффективного развертывания партийной структуры нужно много времени - к сожалению, у Председателя Верховной Рады его недостаточно для того, чтобы заниматься еще и партийным строительством", - пояснил Разумков.

Он напомнил, что в следующем году состоятся местные выборы. "Это очень большой вызов, и я думаю, что на должность председателя партии будет избран человек, который будет эффективно заниматься именно этим вопросом", - подчеркнул Разумков.

В то же время, спикер не подтвердил информацию о том, что Давид Арахамия может сложить полномочия председателя парламентской фракции "Слуга народа".