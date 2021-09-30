Разумков відповів, чи варто Зеленському йти на другий термін

Президент України Володимир Зеленський має пам'ятати передвиборчу обіцянку щодо невисування своєї кандидатури на другий термін. Таку думку висловив в ефірі програми "Народ проти" спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає УНН.

Коментуючи можливість повторного висування Зеленського, Разумков заявив: "Я вважаю, що в цілому треба дотримуватися обіцянок, які ти даєш, особливо які ти даєш під час виборчої кампанії. Тримати слово - це взагалі "погана" звичка для української політики. Але я дотримуюсь саме такого принципу, і думаю, що варто це робити й колегам", - сказав Разумков.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив ЗМІ, що хоче виконати всі свої обіцянки за одну каденцію і поїхати відпочивати. Журналіст запитав Зеленського про другий термін. Президент відповів, що це "повинен вирішувати народ України".

Після уточнювального запитання, чи буде він балотуватися, Зеленський відповів: "Я нікуди не балотуюся, я краще виконаю все, що обіцяв, у свій один термін і поїду відпочивати"