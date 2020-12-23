Разумков вважає некоректним призначення Вітренка

Призначення Кабінетом Міністрів тимчасово виконуючого обов'язки міністра після не підтримання відповідної кандидатури парламентом Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає некоректним.

Про це Разумков повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" в програмі "Хард з Влащенко", передають Українські Новини.

"Я, по-перше, погано ставлюся до виконуючого обов'язки, тому що згідно з Конституцією Верховна Рада призначає тих чи інших міністрів на посаду. Плюс, я думаю, це не додасть ефективної співпраці, коли людина станом на сьогодні не підтримана Верховною Радою, а її в обхід фактично Ради призначають виконуючим обов'язки міністра ... І я думаю, що це не зовсім коректно", - сказав він.

За словами Разумкова, в частині призначення колишнього виконавчого директора групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка т.в.о. міністра енергетики прем'єр-міністр Денис Шмигаль не проводив консультацій з парламентом.

Як повідомляли Українські Новини, 17 грудня Верховна Рада планувала розглянути кандидатуру Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра з енергетики.

За ухвалення цього рішення проголосували лише 186 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Також повідомлялося, що Верховна Рада перенесла на січень повторний розгляд кандидатури Вітренка, проте Кабмін призначив його на посаду самостійно.



