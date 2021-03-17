Разумков вважає, що сьогодні зарано говорити про створення широкої коаліції в Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що на сьогодні немає підстав для створення широкої коаліції в парламенті.

"Якщо ми говоримо про розширення коаліції, то я не виключаю жодних випадків. Але станом на сьогодні, я думаю, поки занадто рано про це говорити", - сказав Разумков в ефірі 5 каналу.

Разом із тим, він уточнив, що на сьогодні фракція "Слуга народу" виконує функції коаліції в парламенті і включає 245 народних депутатів. За словами Разумкова, цього більш ніж достатньо, щоб "і формально, і реально в стінах Верховної Ради діяла коаліція на коаліційній угоді, якою є програма партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, 15 березня в ефірі одного з українських телеканалів глава Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко заявила, що пропозиція про створення коаліції у Верховній Раді, ініціатором якого була "Батьківщина", "залишається на столі" у "Слуги народу".

16 березня голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтвердив можливості створення коаліції з фракцією "Батьківщина", а сама Тимошенко заявила, що об'єднання в коаліцію зі "Слугою народу" неможливо доти, поки керівництво держави повністю не перегляне вектор розвитку України.