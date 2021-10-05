Разумков захищатиме свій мандат у суді в разі намірів монобільшості позбавити його депутатських повноважень

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить законної можливості позбавити його депутатських повноважень і готовий, у разі потреби, захищати свій мандат у суді.

"Так, я буду відстоювати своє право бути депутатом Верховної Ради. Тому що це вже не про посади, а про можливість робити те, що я обіцяв як людина, як політик... Це буде вже не моя власна позиція, не моя посада. Це буде те, за що голосували і за мене, і за колег на парламентських виборах. Це вже не про посаду, а про людей", - заявив Разумков в ефірі телеканалу "Прямий".

Водночас він уточнив, що не має наміру йти до суду в разі його відставки з посади спікера парламенту.

"Законних підстав для позбавлення депутатського мандата немає... Але всяке може бути", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання про можливість позбавлення його депутатського мандата.

30 вересня голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив від імені депутатської фракції лист про відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який був першим номером у партійному списку "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.

Президент України Володимир Зеленський назвав питання перебування Разумкова на посаді спікера "внутрішньофракційним". "Ми живемо в демократичній державі. Але якщо погляди інші, ніж у... 73%, які віддали голоси саме за програму партії "Слуга народу", то це нормально - значить, ти живеш своїм особистим життям", - сказав при цьому Зеленський.

Верховна Рада 5 жовтня включила до порядку денного питання про відкликання Разумкова з обійманої посади, а перед цим відсторонила його від ведення пленарних засідань на два дні.

Пізніше перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук як головуючий достроково закрив пленарне засідання парламенту у вівторок удень через відсутність узгодженого порядку денного.

У свою чергу нардеп Олександр Качура повідомив, що фракція "Слуга народу" та група "Довіра" ініціюють термінове проведення у вівторок, 5 жовтня, засідання погоджувальної ради Верховної Ради. На засідання погоджувальної ради можуть запропонувати винести попередньо розісланий членам проект порядку денного пленарних засідань ВР на 5-8 жовтня.