Разумков закликав до оперативного розслідування обставин загибелі нардепа Давиденка

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков висловив співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата України Валерія Давиденка. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал Верховної Ради України.

"Сьогодні Верховну Раду сколихнула страшна звістка про трагічну смерть нашого колеги по Парламенту, народного депутата VIII та IX скликань Валерія Давиденка. Наразі обставини загибелі народного депутата з'ясовуються правоохоронними органами", - написав Разумков.

Він підкреслив, що розслідування "має бути оперативним та максимально об‘єктивним".

"Від імені Верховної Ради України та всього депутатського корпусу висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Валерія Миколайовича. Світла пам'ять!", - резюмував спікер ВРУ.

Нагадаємо, раніше УНН стало відомо, що сьогодні застреленим був знайдений народний депутат Валерій Давиденко, член групи "Довіра" в ВР і співголова партії "Наш край". Після цього смерть нардепа підтвердили у МВС та розповіли деталі.

Пізніше поліція відкрила провадження про "умисне вбивство".