Разумков: законных оснований для досрочных выборов парламента в этом году нет

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в программе "Свобода Слова" на телеканале "ICTV", комментируя слова председателя ВРУ предыдущего созыва Андрея Парубия относительно обсуждения в правящей партии возможности досрочных выборов парламента уже в этом году, сообщает УНИАН.

Разумков сказал: "С точки зрения закона, насколько я помню, это не возможно, потому что у парламента есть иммунитет на год. Мы видим сегодня и коалицию - монокоалицию, монобольшинство - ну не принципиально, которое принимает законы и которое работает достаточно эффективно".

Он отметил, что "в целом парламент работает достаточно эффективно". По его словам, очень много законопроектов стали законами благодаря поддержке различных политических партий и депутатским группам.

"Лично я, например, сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы", - отметил Разумков.