Разумков заявил, что не знает ни о каких кандидатах на посты министров в Кабмине

Глава СН отметил, что никаких межфракционных консультаций еще не было, так что пока этот вопрос комментировать как минимум некорректно.

Разумков заявил, что о кандидатах на посты министров можно будет говорить только по итогам консультаций между фракциями

Фракции не принимали никаких решений касательно назначения новых членов будущего Кабинета министров Украины, заявил председатель подготовительной депутатской группы, глава политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает УНИАН.

Журналисты просили Разумкова прокомментировать информацию о возможном назначении заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука премьер-министром, вице-премьер-министром при котором станет нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В ответ Разумков заявил, что никаких межфракционных консультаций либо решений по этому вопросу еще не было, поэтому комментировать его он считает как минимум некорректным.

Разумков добавил, что конкретно о каких-то кандидатурах на должности в новом Кабмине можно будет говорить только по итогам межфракционных консультаций. Впрочем, добавил он, имеется надежда, что Верховная Рада IX созыва сформирует новое правительство сразу же после начала работы.

Напомним, 27 августа народный депутат Сергей Лещенко назвал фамилии будущих министров в новом правительстве, которое сформирует пропрезидентская партия "Слуга народа".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде назначить премьер-министром заместителя руководителя Офиса президента Украины Алексея Гончарука. Сегодня Зеленский и руководство Офиса будут беседовать и консультироваться с кандидатурами других членов правительства.

По словам избранного депутатом от "Слуги народа" Давида Арахамии, имя нового премьер-министра Украины станет известно уже 29 августа, в день первого заседания нового парламента.

Предполагалось, что на должность премьер-министра могут выдвинуть главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, замглавы Офиса президента Алексея Гончарука либо исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована.

По материалам: УНИАН /