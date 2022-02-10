Разумков заявив, що СБУ намагалась зірвати його пресконференцію в Харкові

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що Служба безпеки України намагалась зірвати його пресконференцію в Харкові.

«Сьогодні у Харкові ми з колегами планували представити нашу місцеву команду і провести пресконференцію. Однак захід був зірваний Службою безпеки України – у приміщенні, де мало проходити спілкування зі ЗМІ, "випадково" за годину до цього зникло світло, а нас не пустили всередину», – йдеться в повідомленні.

У фейсбуці політик опублікував відео, як він із соратниками намагається потрапити до пресцентру Kharkiv Today, але його не пускають, пояснюючи, що немає світла. Разумков припустив, що до цього дотична СБУ. У відповідь йому вказують на присутніх поліцейських.

«Також мені стало відомо, що СБУ наполегливо просила харківських журналістів не відвідувати нашу пресконференцію», – описує цю ситуацію у соцмережі Разумков.

Згодом він опублікував допис, що все-таки провів свій захід, судячи з фото, в готелі Kharkiv Palace.

СБУ в коментарі «Українській правді» заперечила свою причетність до інциденту:

«Будь-які заяви про те, що Служба безпеки України перешкоджала проведенню пресконференцій окремих народних депутатів у Харкові, не відповідають дійсності. СБУ діє виключно в межах своїх повноважень та закону. І згідно функціоналу не несе жодної відповідальності за наявність чи відсутність електричного струму в містах. Будь-які спроби перекласти на Службу відповідальність за нібито "зірвану" пресконференцію є спробою політичної маніпуляції».

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