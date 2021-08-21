Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради.

Глава українського парламенту подякував за принципову позицію щодо територіальної цілісності України та відзначив, що підтримка релігійних лідерів у цьому питанні є неоціненною.

"Ми продовжуємо боротися за повернення тимчасово окупованих територій нашої держави. І релігія є одним із тих базисів, навколо якого можна об'єднувати людей. Ми завжди сповідували політику об'єднання, знаходження спільних точок дотику і не сприймаємо політику розколу. Сподіваюся, Ваш візит активізує цей процес", - сказав Разумков.

Він підкреслив, що Верховна Рада завжди працювала на об'єднання українського суспільства, пошук компромісу та пошук миру. Голова українського Парламенту висловив сподівання на підтримку Вселенського Патріарха у питаннях захисту прав людей на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Окрім того, Разумков відзначив, що церкви та релігійні організації відіграють серйозну роль у підтриманні як людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, так і тих, хто несе службу на фронті. Голова Верховної Ради додав, що український парламент ухвалив у першому читанні Проєкт Закону "Про Службу військового капеланства" (реєстраційний номер 4626).

Під час зустрічі сторони порушили також питання щодо захисту навколишнього середовища. "Сподіваюся на Вашу підтримку у питанні охорони довкілля. Сьогодні українська влада починає приділяти більше уваги екології. На жаль, протягом багатьох років незалежності цьому питанню не приділялося належної уваги", - зауважив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні розпочався візит Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя - Нового Рима і Вселенського Патріарха до України.

Сьогодні у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну патріарха відбулася урочиста зустріч і подячна молитва.

22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння - о 9:00.