Разумкова відсторонили від ведення засідань Верховної Ради

Спікера українського парламенту Дмитра Разумкова відсторонили від проведення засідань Верховної Ради. Зокрема, упродовж двох пленарних днів.

Відповідне рішення ухвалили народні депутати на засіданні ВРУ у вівторок, 5 жовтня. За проголосували 240 парламентарів.

Зазначимо, що спершу нардепи голосували за скорочену процедуру відставки спікера парламенту, яка не має на увазі його відсторонення.

Це рішення підтримали 211 "слуг народу", 15 представників фракції "За майбутнє" і четверо позафракційних.

Пізніше парламентарі 240 голосами "за" відсторонили Дмитра Разумкова від проведення засідань ВРУ на два пленарні дні.

І в цьому випадку голосували у більшості депутати зі "Слуги народу" – 200.

Крім них, рішення підтримали 18 представників групи "Довіра", 16 – парламентської фракції "За майбутнє", по троє нардепів із "Голосу" та позафракційних.

Одразу після цього в сесійній залі оголосили перерву.