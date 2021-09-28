Разумкову поки не надсилали запрошення на засідання "СН" у Трускавці - Арахамія

Парламентська фракція "Слуга народу" поки не надсилала запрошення на засідання фракції у Трускавці Львівської області спікеру Верховної Ради Дмитрові Разумкову. Про це в ефірі каналу "Україна 24" 27 вересня розповів головава фракції Давид Арахамія.

На запитання, чи буде на заході Разумов, Арахамія відповів: "Наразі - ні, поки що. Але це може змінитися".

"Ні, поки не надсилали запрошення. Зараз ще до кінця не довели формат. Він же не член нашої фракції, він не фракційний депутат. Поки ми робимо внутрішньофракційний захід. Але зараз обговорюємо запрошених гостей", - сказав Арахамія.

Водночас він пояснив, чому на захід запросили першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука.

"Стефанчук - менеджер проєкту так званої трійки. Коли ми розробляли законодавчі ініціативи, голова профільного комітету, профільний міністр і заступник глави Офісу президента щодо цього напряму. І Стефанчук керує цим напрямом. А "трійки" - у нас відведено кілька годин на презентацію цієї програми, її обговорення тощо", - сказав він.

27 вересня прессекретарка Разумкова Ольга Туній повідомляла, що йому поки не надходило запрошення відвідати засідання "Слуги народу" у Трускавці. "Але ми не виключаємо, що голова Верховної Ради буде в ці дні в Західній Україні, зокрема у Львівській області", - сказала вона.

Раніше "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила 21 вересня, що президент України Володимир Зеленський планує провести зустріч із нардепами від фракції "Слуга народу" у Трускавці. Видання зазначало, що на зустрічі "буде велика розмова про майбутнє, зорема про кадрові рішення".

Спікерка фракції Юлія Палійчук підтвердила цю інформацію. "Це буде не партійний з'їзд, не навчання нардепів, а робоча нарада", - підкреслила вона. Спікерка додала, що місце, де відбудеться зустріч, ще визначають, але, можливо, це буде "одна з областей на заході України".

Корнієнко назвав захід "Великою фракцією". За його словами, там нардепам розкажуть про план трансформації країни, який Зеленський презентував під час візиту до США на початку вересня.

У засіданні можуть узяти участь генеральна прокурорка Ірина Венедіктова і керівник Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляв Корнієнко.

27 вересня стало відомо, що стратегічне засідання фракції "Слуга народу" проведуть 1-2 жовтня в п'ятизірковому готелі Rixos-Prykarpattya у Трускавці.