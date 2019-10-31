Разведение сил в Петровском должно начаться 4 ноября, - Зеленский

Третье и последнее условие для проведения встречи в Нормандском формате - это разведение сил и средств в населенном пункте Петровское на Донбассе. Если в течение семи дней подряд на этом участке не будет происходить обстрелов, этот процесс стартует 4 ноября.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве, информирует ой на пресс - служба главы государства.

"Если все будет безопасно в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском. Поэтому я не сомневаюсь, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться в Нормандском формате. Потому что главный результат - договоренности о прекращении войны", - сказал президент.

Он напомнил, что для проведения встречи "Нормандской четверки" были поставлены три условия: подтверждение текста так называемой формулы Штайнмайера, а также разведение войск в Золотом и Петровском.

"Когда мы говорим "Золотое", мы должны понимать, что это - Катериновка. Есть пять участков в Золотом. Четыре из них контролирует украинская власть, украинские военные. Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке", - добавил глава украинского государства.

Напомним, вчера, 30 октября, в Золотом состоялся второй этап разведения войск. В целом разведение возле населенного пункта продлится три дня.

Также в районе проведения ООС приказом командующего Объединенных сил введен режим "желтый". Теперь пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом проходит досмотр личных вещей и транспортных средств.

UATV

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