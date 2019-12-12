Разведение в Донбассе: Украина просит ОБСЕ не пускать на участки замаскированных боевиков

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня просит Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ содействовать недопущению на участки разведение войск в Донбассе боевиков российско- оккупационных войск.

Вопрос обсуждался во время рабочей встречи сторон, которая состоялась в Донецкой области накануне.

"Украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ с просьбой о содействии в недопущении пребывания представителей вооруженных формирований Российской Федерации в нарукавных повязках с надписью "СЦКК" на участке разведения сил и средств No 1(Станица Луганская) возле восстановленной украинскими специалистами части моста", - сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

При этом для маскировки оккупанты используют только нарукавники, оставляя оружие и форму, позволяющие идентифицировать их именно как членов бандформирований.

На встрече также обсуждались результаты выполнения Плана-графика на участках разведения No 2 и No 3 и прилегающих территориях, и проблемы контроля и координации прекращения огня для проведения ремонтно- восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры.

Собеседники также обменялись оценками ситуации с безопасностью на участках разведения и определили пути дальнейшего взаимодействия. Следующая рабочая встреча запланирована на 19 декабря, после проведения очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, в течение июня-ноября на востоке Украины развели войска на трех участках линии столкновения в Донецкой и Луганской областях: вблизи Станицы Луганской (26 июня), Золотого (29-31 октября), Богдановки и Петровского (9- 11 ноября).

Разведение войск в Донбассе и имплементация в украинское законодательство "формулы Штайнмайера" были условиями Кремля для новой встречи в "нормандском формате" на уровне лидеров стран-участниц. Но гарантировать зеркальный отвод оккупационных войск в Кремле отказались, к тому же президент РФ Владимир Путин пригрозил вернуть боевиков на участки разведения, если там останутся украинские полиция и Нацгвардия.

Отвод ВСУ начался, несмотря на отсутствие семидневного режима "тишины" и регулярные обстрелы боевиков. Во время предыдущих попыток разведения боевики позже возвращались на оставленные позиции.