Разведение войск в Станице Луганской - лучший способ выиграть информационную войну на Донбассе, - Зеленский

Разведение войск и средств в Станице Луганской и улучшение ситуации на подконтрольной Украине территории - лучший способ выиграть информационную войну на Донбассе. Такую позицию высказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона на столичном фудкорте Kyiv Food Market 10 октября.

"Что такое разведение в Станице Луганской? Что произошло? Это был – я это понимал... Во-первых, мы должны это делать. Имею в виду, там, обеспечить нормальный КПВВ. Во-вторых, что самое главное, – это самое крутое информационное средство, пока нас там не показывают, или показывают в невыгодном свете. Это самая выгодная форма, когда ты примером показываешь: вот, пожалуйста, открыли КПВВ, смотрите, что мы сделали, автобусы с нашей стороны ходят, люди ездят, помогаем, пешеходный мост сделали", - сказал Зеленский.

По его словам, на ремонт дороги в Станице Луганской нашли деньги, которые, как выяснилось, ранее не использовались.

"И это лучший пример, когда люди живут в Станице Луганской, они живут там... то есть, это лучший пример. Почему? Человек жил там, сейчас там, например, родители. Сейчас он работает на территории контролируемой украинской. И он каждый день – здесь он работает, пошел к родителям на ту сторону, - что он рассказывает, как вы думаете?" - спросил глава государства.

В ответ на реплику "О том, что увидел", Зеленский сказал: "Правильно. Сегодня это такое телевидение живет. Это лучшие шаги. Ну, это если мы будем говорить дальше о разведении и для чего. Это – ну, я так думаю, это самые главные шаги, потому что иначе – вы знаете, что такое информационная война, и ее надо выигрывать. А иного пути я не вижу".

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Как известно, 21 сентября 2016 года представители Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Отмечалось, что обозначенные три зоны безопасности площадью не менее 2 на 2 кв. км должны быть созданы в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская. Это было дополнением к протоколу от 5 сентября 2014 года, меморандуму от 19 сентября 2014 года и комплексу мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Только 26 июня 2019 года в Станице Луганской удалось реализовать первый этап отвода войск. 30 июня СММ ОБСЕ подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.