Реализация Минских соглашений зашла в тупик, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что реализация Минских соглашений по урегулированию на Донбассе зашла в тупик

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба французского президента.

"В связи с российско-украинским кризисом президент Республики отметил, что реализация Минских соглашений зашла в тупик, и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, прекращению огня и немедленному осуществлению гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", - говорится в сообщении

В пресс-службе Кремля также отметили, что Макрон в мае готовится приехать в Россию для участия в Петербургском экономическом форуме.

18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Отмечается, что депутаты отказались возвращать упоминания о Минских соглашениях в документ, потому что они имеют переменный характер.

Как говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, конфликт в Украине и вокруг нее остается главным фактором длительной напряженности в отношениях между Западом и Россией.