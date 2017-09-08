Речь Порошенко: что же дальше будет с Родиной и с нами?

Президент говорит одно, а делает совсем другое. Нам остается только вопрошать — что же дальше будет с Украиной?

Не слушал, не смотрел, не читал. Все равно, он говорит одно, думает другое, а делает третье. Такая натура у президента Украины Петра Порошенко, которая успешно привела его на вершину власти и богатства в нищей, истекающей кровью от войны Украине. Ему то хорошо, а вот что нам делать?

Поэтому лучше всего анализировать только факты противоречивой деятельности президента Украины — что плохого и что хорошего он сделал для страны.

Все остальное — его слова, жесты, уловки, позы ненадежны и быстро меняются. А жаль.

Вот было бы здорово, если бы мы верили президенту Украины Порошенко, как американцы верили словам, выступлениям своего президента США Рузвельта в годы кризиса и Нового курса. Увы. Порошенко не Рузвельт. Случилось так, что в те годы гигантского кризиса, нужный для США политик оказался в нужное время и в нужном месте. В Украине — все наоборот. И президент США Рузвельт не был олигархом и не стремился им стать. Он страшно сражался с олигархами Америки и вытягивал страну из пропасти. Он боролся не на жизнь, а на смерть. И победил. Вместе с ним победила и Америка.

А мы, после выступления президента Порошенко в Верховной Раде, с тревогой спрашиваем себя — «что же дальше будет с Украиной?»

Виктор Небоженко