Реестр е-деклараций возобновил работу, но медленно

Единый государственный реестр электронных деклараций заработал, однако медленно.

"Реестр работает медленно. Сейчас много пользователей", - говорится в графе "состояние функционирования реестра". Об этом сообщается на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, что Единый государственный реестр электронных деклараций прекратил работу. Система не справляется с огромной нагрузкой в связи с приближением дедлайна для подачи деклараций, что наступает 1 мая.

В связи с этим, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Национального агентства по противодействию коррупции Наталья Корчак поссорились на заседании правительства. После словесного конфликта Гройсман посоветовал Корчак подать в отставку.