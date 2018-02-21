"Референдум" в Крыму не объявлялся - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що так званий референдум про незалежність у Криму в 2014 році не оголошувався.

- Я підкреслюю: не дивлячись на те, що Верховна Рада Криму не мала жодних повноважень оголошувати так званий референдум, ніякого оголошення референдуму не відбувалося. Маніпуляції з датами - спочатку 21 травня, потім 16 березня - свідчать про поспішність і незаконність дій російської влади, які таким чином намагалися легалізувати дії РФ, - сказав Порошенко під час надання свідчень в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в Оболонському райсуді Києва в середу.

Він також підкреслив, що обстановка в Криму в той час була "дуже напруженою", її координували спецслужби РФ.

- Координація цих кроків разом із рішенням президента Росії Путіна про застосування російських ЗС за межами Росії, звернення до Ради Федерації РФ про отримання згоди на застосування ЗС, а також дуже поспішне рішення Ради Федерації свідчать про добре скоординовані дії парламенту і президента Росії з військовослужбовцями і найманцями , які перебували в Криму для забезпечення незаконної анексії, - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на суді про зраду Януковича розкрив план президента РФ Володимира Путіна із захоплення України.