Реформатор МВД из Грузии отказалась от паспорта Украины

Эка Згуладзе, работавшая первым заместителем главы МВД Украины, возобновила гражданство Грузии.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак, передает "5 канал".

При этом Згуладзе отказалась от украинского гражданства.

"По-моему, Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы. И сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии", - сказал Гримчак.

Летом 2017 года экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе вернулась на родину и возобновила свое грузинское гражданство. "Я принимаю очень активное участие в грузинской политике, после того, как президент Грузии вернул мне гражданство. Было очень много спекуляций, что у нас были двойные гражданства. У меня не было иного гражданства, кроме украинского. Мы отказались. После того, как я покинула должность, через несколько месяцев я подала заявление к президенту Грузии и я второй раз получила грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это можно", - рассказывала она.