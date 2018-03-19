Регламентный комитет 21 марта рассмотрит представление на задержание и арест Савченко

Заседание комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады, на котором рассмотрят представления ГПУ по привлечению к уголовной ответственности нардепа Надежды Савченко, начнется в 15.00.

ГПУ хочет привлечь Савченко к уголовной ответственности Фото: ЕРА (архив)

21 марта комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление Генпрокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Этот вопрос указан в повестке дня комитета, опубликованной на сайте парламента.

Согласно расписанию, заседание должно начаться в 15.00.

13 марта издание "Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном военном перевороте в Украине. Вероятно, это была провокация.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента.