Регламентный комитет дал "Воле народа" 15 дней

Депутатская группа "Воля народа" может прекратить свое существование в случае, если в течение 15 дней не пополнит свой состав до минимум 19 депутатов.

Об этом журналистам сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник.

"У них есть срок для пополнения. Если в течение определенного регламентом срока они не пополнят свои ряды, то будет объявление о том, что эта группа прекратила деятельность", - сказал он.

Согласно Регламенту ВР, количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, сформированной в течение первой сессии. Такой фракцией является "Батькивщина", у которой на момент приобретения полномочий нынешним составом парламента было 19 депутатов.

Регламент предусматривает, что депутатская фракция (депутатская группа), состав которой стал меньше минимального количества народных депутатов, через 15 дней после дня наступления такого факта объявляется Председателем Верховной Рады распущенной.

Как сообщал Укринформ, спикер Андрей Парубий объявил на пленарном заседании в пятницу о выходе из депутатской группы "Воля народа", народного депутата Сергея Мельничука и, по настоянию этой же группы, объявил о выходе Александра Онищенко.

Вместе с тем, по состоянию на 12.30 на сайте парламента указано, что количество депутатов в группе "Воля народа" еще 19.