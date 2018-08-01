Регламентный комитет хочет запретить журналистам снимать депутатов в Раде без их согласия

Также в Регламентном комитете поддерживают идею по ограничению зоны пребывания журналистов в ВР в кулуарах третьего этажа.

Регламентный комитет Верховной Рады хочет запретить съемки народных депутатов без их согласия и изымать у журналистов видеоматериалы, сделанные после запрета депутата.

Об этом письме за подписью председателя комитета Павла Пинзеника, который обнародовала в Facebook руководитель комитета по вопросам свободы слова Ольга Червакова.

Комитет согласился, что работа СМИ, аккредитованных в Верховной Раде, должна быть открытой, но при этом добавил, что на съемку должно быть согласие политика.

"Съемка, которая проводится открыто, должна быть не скрытой (не тайной) для лица, в отношении которого осуществляется эта съемка. Допускается съемка лица без его согласия, если она проводится, в частности, открыто в публичных местах, пока лицо, которое снимают на фото-, кино-, теле- или видеопленку не возразит против этого, в таком случае съемка должна быть прекращена, а моменты записи с участием этого лица изъяты", - говорится в письме.

Комитет ссылается на статью 307 Гражданского Кодекса Украины, которой предусмотрено, что физическое лицо может быть снято на фото-, кино -, теле - или видеопленку лишь по ее согласию.

В регламентном комитете также подчеркнули, что "исполнение журналистами своих профессиональных обязанностей не должно выходить за пределы конституционных принципов, согласно которым, не допускается сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия".

При этом Комитет никоим образом не уточняет, является ли разговор депутата в кулуарах парламента конфиденциальной информацией.

"То есть, комитет по вопросам регламента считает законным и правильным то, что Уголовным Кодексом трактуется как преступление, а Конституцией и законом об информации - как цензура!", - написала Червакова.

Она напомнила, что 171 статья Уголовного кодекса четко говорит, что за незаконное изъятие собранных журналистом материалов грозит до 3 лет тюрьмы, а за влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей - четыре года.

Также комитет настаивает, что необходимо предусмотреть в здании Рады пресс- центр для работы журналистов на третьем этаже и обязать журналистов представляться и предъявлять редакционное удостоверение во время общения с депутатами.

Ранее УНИАН сообщал, что Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины рекомендовал Аппарату ВР подготовить предложения о свободном доступе в кулуары депутатов, а для журналистов - создание отдельного пресс-центра на другом этаже.