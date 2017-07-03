Регламентный комитет не разрешил снять неприкосновенность с Дейдея

Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление ГПУ и САП о рекомендации Парламенту снять депутатский "иммунитет" с нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

"Комитет считает, что представление Генерального прокурора относительно снятия депутатской неприкосновенности в Дейдея является не достаточно обоснованым и мотивированым. Вывод следствия и законность получения доказательств являются сомнительными, що не может подтвердить факт совершения ним уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в резолютивной части.

"В досудебном расследовании уголовного производства установлено, что доход Евгения Дейдея и его жены за период с 1 июня 2009 по 31 декабря 2016 гг. в размере 1 млн 440 тыс. 705 грн, а на самом деле совместная собственность составила сумму 6 млн 393 тыс. 990 грн", - заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Как отметил глава ГПУ, эти суммы складываются из приобретенной 26 декабря 2016 года квартиры в Киеве стоимостью 2 млн 893 тыс. 993 грн и двух автомобилей Audi 7 стоимостью 1 млн 574 тыс. 818 грн и 1 млн 664 тыс. 879 грн.

"Следовательно разница между официальными доходами из всех источников и приобретенной собственностью достаточно значительна. Такой факт подпадает под признаки преступления 368 ст. ч.3 - незаконное обогащение", - сказал Юрий Луценко.

Накануне Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что у ГПУ есть достаточно доказательств для снятия неприкосновенности с шести народных депутатов.

21 июня Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также внес в Верховную Раду представления на народного депутата Евгения Дейдея, нардепа Андрея Лозового и народного депутата Олеся Довгого.

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