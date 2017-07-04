Регламентный комитет опроверг заявления Луценко о возвращении в ГПУ представления по Дейдею

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не принимал решение, которое бы предусматривало возвращение назад в Генеральную прокуратуру представления на снятие неприкосновенности с народного депутата от фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея. Об этом сегодня на заседании комитета заявил первый заместитель его председателя Павел Пинзеник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вчера произошло, я так понимаю, определенное недоразумение. Комитет ни в коем случае не принимал никакой рекомендации по рассмотрению или нерассмотрению представления генерального прокурора на пленарном заседании ВРУ. Комитет постановил вывод, а направление этого вывода в ГПУ или ВРУ для вынесения решения - это диспозитивные полномочия председателя ВРУ", - заявил Пинзеник.

Стоит отметить, в понедельник, 3 июля, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что решение комитета не позволяет выносить представление на Дейдея на рассмотрение в сессионном зале парламента.

Напомним, регламентный комитет считает необоснованным и немотивированным представление, поддержанное и внесенное в Верховную Раду Украины генеральным прокурором Юрием Луценко 21 июня 2017 года о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Евгения Дейдея.