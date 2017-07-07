Регламентный комитет поддержал представление на арест Розенблата

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента вынес свое решение по представлениям на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко").

Комитет признал законными и обоснованными все три представления генпрокурора.

Решение комитета будет передано спикеру Верховной Рады, как предусматривает регламент. Далее вопрос будет вынесен на голосование Рады.

На заседании Регламентного комитета были продемонстрированы видеоматериалы оперативных съемок, на которых человек похожий на Розенблата договаривается о нелегальных схемах для получения разрешения на добычу янтаря и вынуждает дать ему взятки.

Генпропрокурор Юрий Луценко заявил, что фильм "четко показывает наличие оснований для внесения мной представления не только для дачи согласия на привлечения к уголовной ответственности, но и на задержание и арест народного депутата Розенблата по статьям злоупотребление влиянием и получение взятки".

Генпрокурор предложил Розенблату добровольно сдать депутатский мандат. "Я бы на вашем месте сегодня подписал бы заявление о сложении с себя депутатских полномочий, потому что большего позора для Житомирщины, для фракции БПП, Верховной Рады нет".

В свою очередь Розенблат опроверг все обвинения в свой адрес, отметив, что не знает, чей голос звучал в показанном прокуратурой фильме и кто исполнял его роль. Он расценил действия НАБУ, САП и Генпрокуратуры против него как провокационные и нарушающие нормы действующего законодательства.

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Напомним, что Регламентный комитет на этой неделе рассматривал представления генпрокурора на лишение неприкосновенности с пяти депутатов. Ранее были вынесены негативные заключения по представлениям на депутатов Евгения Дейдея ("Народный фронт"), Олеся Довгого ("Воля народа"),Андрея Лозового ("Радикальная партия") и Максима Полякова ("Народный фронт"). По материалам: Интерфакс-Украина