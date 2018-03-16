Регламентный комитет Рады получил представление ГПУ на Савченко, - СМИ

В Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Совета поступило представление ГПУ относительно привлечения к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщили в секретариате комитета, передает "Укринформ".

"Вчера вечером поступило представление. Комитет еще не определился, когда будет рассматривать это представление. Ждем информацию от председателя Верховной Рады, что направлено представление народному депутату Савченко, и потом комитет будет определяться, когда назначать дату заседания", - отметила руководитель секретариата комитета Мария Нехоца.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Владимир Арешонков отметил, что следующее заседание комитета запланировано на среду, 21 марта, и на нем, возможно, будет рассматриваться представление ГПУ.

"После того, как представление будет направлено народному депутату Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения... Ориентировочно комитет сможет рассмотреть представление уже на следующей неделе, по плану следующее заседание комитета в среду. Если Савченко получит сегодня все материалы, то до среды мы укладываемся в сроки, и тогда такое заседание комитета может состояться в среду", - сказал Арешонков.

При этом он спрогнозировал, что парламент в сессионном зале сможет рассмотреть соответствующее представление ГПУ в следующий четверг, 22 марта.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. До этого ее допросили в СБУ. Сама нардеп предложила СБУ допросить ее публично на полиграфе относительно ее непричастности к РФ.

Как известно, Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам генпрокурора, у следствия есть доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи парламента, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет.

О подозрениях в адрес Савченко заговорили после спецоперации по задержанию Владимира Рубана. Его также подозревают в подготовке терактов в центре Киева, в частности в Верховной Раде. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Позже Савченко заявила, что готова взять его на поруки.