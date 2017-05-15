Регламентный комитет Рады получил указ Порошенко о прекращении украинского гражданства Артеменко

Парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины получил указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко.

Как сообщают "Українські новини", об этом сообщила заведующий секретариатом комитета Мария Нехоца.

"Поступил к нам от председателя Верховной Рады указ Президента", - сказала она.

В то же время, комитет получил письмо от Артеменко, в котором сообщается, что он обратился с иском в суд и просит комитет не рассматривать указ Порошенко до решения суда.

Нецоха ожидает, что комитет сможет обсудить данный вопрос на заседании 17 мая.

Согласно ст. 81 Конституции, полномочия депутата должны быть досрочно прекращены в случае прекращения его украинского гражданства. Решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Верховная рада принимает по представлению регламентного комитета. Для этого требуется минимум 226 голосов.

4 мая член парламентской фракции Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал копию указа президента от 29 апреля 2017 года о лишении Артема Артеменко гражданства Украины.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

По материалам: Українські новини