Регламентный комитет ВР рекомендует лишить Вилкула неприкосновенности

Нардепа обвиняют в превышении служебных полномочий в бытность председателем Днепровской ОГА в 2011 году.

Регламентный комитет Верховной Рады признал законным представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от Оппозиционного блока Александра Вилкула, сообщает 112 Украина.

Во время заседания в понедельник, 8 октября,генпрокурор Юрий Луценко описал два эпизода, по которым хотят проверить правомерность действий Вилкула.

Первый случай касается его деятельности на должности председателя Днепровской ОГА в 2011 году. По словам Луценко, тогда Вилкул издал распоряжение о передаче в интересах ПАО Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат 15 га и нескольких меньших участков "якобы из земель запаса, а на самом деле из земель коллективной собственности" для расширения карьера. По словам Луценко, это повлекло убытки государству в сумме на 486 тыс грн.

Второй эпизод, по словам генпрокурора, о незаконной замене земель с/х назначения компании Артленд на другие коммерческие нужды. Генпрокурор заявил, что Вилкул мог давать устные указания относительно такой замены назначения земель, в результате чего государство недополучило 5 млн 139 тыс грн.

Сам Вилкул заявил, что в первом случае земли были и остались государственными, однако были землями запаса, а затем перешли в аренду и государство получало деньги за их аренду.

"Фирма Артленд перевела земли из сельскохозяйственного назначения в пастбища. Это сделала не облгосадминистрация под моим руководством, а Днепропетровская райгосадминистрация, к которой я ни фактически, ни юридически не имею никакого отношения", - пояснил Вилкул ситуацию по второму эпизоду.

При этом он заявил, что в 2017 году один из судей дал разрешение на прослушку номера телефона, зарегистрированного на него согласно контракту.

Ранее сегодня комитет ВР поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа Дмитрия Колесникова.

Напомним, весной комитет ВР по вопросам регламента не дал согласия на рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности с Вилкула и Колесникова.