Реинтеграция Донбасса: Гопко рассказала о серьезных подвижках в парламенте

Верховная Рада Украины во вторник, 16 января, рассмотрит объемный закон о реинтеграции Донбасса: 673 правки. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам иностранных дел, внефракционный народный депутат Анна Гопко перед согласовательным советом, передает NewsOne.

"Завтра (16 января, - Ред.) законопроект о реинтеграции Донбасса будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал. Мы надеемся, что в окончательной версии законопроекта будут учтены все наши поправки и требования, которые усилят ответственность России за оккупацию не только Донбасса, но и Крыма. Пока что мы ждем представления окончательного варианта законопроекта от главы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны (Сергея Пашинского, - ред.)", - заявила она.

Гопко добавила, что оппозиция настаивала на включении в законопроект норм об определении точной даты начала аннексии Крыма, оккупации Луганской и Донецкой областей.

"Чтобы в законе было дано четкое определение оккупации, прописаны нормы о компенсациях за оккупацию со стороны России. Мы также настаивали, чтобы Крым был законодательно определен как аннексированная территория, а не только временно оккупированные территории Донбасса", - отметила нардеп.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий в ходе согласительного совета подтвердил, что во вторник депутаты первыми рассмотрят законопроект о реинтеграции Донбасса.

"Законопроект объемный: 673 правки, из них 374 - уже отклонены. Сложно предположить, сколько времени займет рассмотрение этого законопроекта. Очевидно, несколько часов", - сказал спикер.

Как ранее сообщал NewsOne, пленарную неделю Верховная Рада начнет с рассмотрения во втором чтении законопроекта о деоккупации и реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донбасса.

NewsOne

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