Рейтинг Зеленського падає - 5% за місяць

Президент Володимир Зеленський втрачає підтримку виборців, тоді як його суперники нарощують політичні м'язи. Все це відбувається на тлі зростання кількості тих, хто вважає, що країна рухається у неправильному напрямку. Крім того, підтримка дострокових президентських виборів серед населення зросла з 39 до 50%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", що проводилось 2-3 лютого 2021 р.

Так, за даними соціологів, президентський рейтинг все ще очолює Володимир Зеленський, але його підтримка значно знизилась.

Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором, тоді як ще місяць назад таких було 26,2%. Нагадаємо, що у першому турі президентських виборів в 2019 році Зеленський набрав 30,24% голосів.

А от його політичні опоненти нарощуть підтримку. За Петра Порошенка наразі проголосували б 16,4% (було 13,3%), за Юрія Бойка - 17,1% (місяць назад було 16,6%), за Юлію Тимошенко -12,3% (було 10,5%).

Ігоря Смешка підтримують 7,5% (було 6,4%), Володимира Гройсмана - 4,3% (було 6,1%), Олега Ляшка - 4,0%, Дмитра Разумкова - 3,2%, Сергія Притулу - 3,1%, Олега Тягнибока - 2,1%, Володимира Кличка - 1,1%.

Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати: Зеленський тримає першість у парі з усіма основними опонентами: з Порошенком - 56% проти 44%. У парі з Бойком - 60% проти 40%, з Тимошенко 55% проти 45%. У можливій парі Бойко та Порошенко - паритет: 51% на 49%.

У парламентському рейтингу лідирують "Опозиційна платформа - За життя" (18,9%) та "Слуга народу" (18,6%). За партію "Європейська солідарність" - 15,2%, "Батьківщину" - 12,2%, "Українську стратегію Гройсмана" - 4,8%, Радикальну партію - 4,7%, партію "Сила і честь" - 4,5%, "За майбутнє" - 4,4%, "Голос" - 3,5%, партію Шарія - 3,4%, "Свободу" - 3,1%, партію УДАР Віталія Кличка - 2,4%, "Наш край" - 1,4%.

Ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори схвалюють 63%, проти - 30%. Відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62% опитаних, не підтримують - 29%. Відставки президента та призначення дострокових виборів глави держави хотіли б 50%, проти 46%. Протягом останніх двох місяців підтримка дострокових парламентських виборів зросла з 58 до 63%, президентських - з 39 до 50%, обрання нового КМУ - з 60 до 62%.

Прийняття Закону України "Про Всеукраїнський референдум" позитивно оцінюють 58% респондентів, негативно - 28%, не визначилися - 14%.

За надання права на приватне володіння вогнепальною зброєю виступають 23%, проти - 75%.

89% підтримують акції протестів з вимогою зниження тарифів. 10% - проти. При цьому, 36% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів. 29% покладають відповідальність на Верховну Раду, 24% - на президента.

Опитування також показали, що 73% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 17% - у правильному. 10% - не визначилися.

Третина респонденті (30%) очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній. Стільки ж вважають, що він буде гіршим (31%). 34% респондентів не чекають змін у новому році. З початку січня очікування стали більш песимістичними (у перші дні січня тих, хто очікував, що рік буде кращим, було 52%). Відносно краще оцінюють ситуацію та мають добрі очікування молодь, виборці партій "Слуга народу" і "Голос".

В опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer- assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Інші соціологічні дослідження показують зниження рейтингу Зеленського нижче 20% - до 19,8%. Тим не менш він планує йти на другий термін.

Великий Київ

https://bigkyiv.com.ua