Рейтинг Зеленського в березні виріс до 25%

Якщо б президентські вибори прошили в кінці березня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 24,7%. На початку місяця його підтримували 22,5% українців.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За Петра Порошенка проголосували б 13,9% (на початку березня - 14,6%)

за Юрія Бойка - 12,6% (на початку березня - 11,8%),

за Юлію Тимошенко - 11,1% (на початку березня - 11,6%).,

Ігоря Смешка підтримують 7,7%,

Володимира Гройсмана - 6,6%,

Дмитра Разумкова - 3,8%,

Олега Ляшка - 3,7%,

Євгенія Мураєва - 3,7%,

Анатолія Гриценка - 3,3,

Арсенія Яценюка - 2,8%,

Олега Тягнибока - 1,6%,

Кіру Рудик - 0,5%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.