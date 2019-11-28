Рейтинг Зеленського з вересня до листопада впав на 21%, - КМІС



Чинна влада продовжує втрачати популярність серед українців. Так, згідно із соцдослідженням КМІС, рейтинг президента Володимира Зеленського у вересні був 73%, а в кінці листопада - вже 52%. Отже, за 2 місяці рейтинг голови держави впав на 21%, зокрема за два тижні листопада - на 12%.

"До Володимира Зеленського позитивно ставляться в кінці листопада 52% опитаних, негативно - 19%. Протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалась: 73% у вересні, 66% - у жовтні, 64% на початку листопада, 52% - у кінці листопада. Частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, протягом осені зростала: 7% у вересні, 9% у жовтні, 12% на початку листопада, 19% у кінці листопада", - йдеться у звіті КМІС.

Окрім цього, низький рівень позитивного ставлення в українців до прем'єр- міністра Олексія Гончарука: із 17% у вересні він впав до кінця листопада до 11%.

"Водночас збільшувалася частка тих, хто ставиться до нього негативно: 9% у вересні, 14% - у жовтні, 18% на початку листопада, 25% - у кінці листопада", - йдеться у звіті.

Рейтинг спікера парламенту Дмитра Разумкова за той самий період знизився на 9% - із 33 до 24%.

При цьому дії президента Зеленського не схвалюють вже 36% громадян, а Кабміну - 48%.

Нагадаємо, у листопаді українська влада запустила земельну реформу, яка дозволить продавати землю. Також досі немає ніяких зрушень щодо припинення конфлікту на Донбасі. На цьому тлі влада занурилась у низку політичних скандалів, в яких опинилися замішані народні депутати, міністри та їхні заступники, а також Офіс президента.

Із матеріалів сайту zik.ua