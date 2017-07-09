Рекс Тиллерсон прибыл в Украину

09 июля 2017, 10:42
 Политика Источник: 4-та Влада

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с визитом в Украину, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

В ходе визита Р.Тиллерсон проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Источник: 4-та Влада
 
 
 