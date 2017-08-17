Репперу Басте "баста" со въездом в Украину

Служба безопасности Украины готовится в ближайшее время запретить въезд в Украину российскому рэперу Василию Вакуленко (Баста), который выступал с концертами в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Апострофа".

"На Ваш информационный запрос от 09.08.2017 отношении Вакуленко В.М. сообщаем, что компетентным подразделением СБУ подготовлены соответствующие документы о принятии решения о запрете въезда на территорию Украины указанному гражданину", - ответили в СБУ. Читайте также: В Одессе отменили концерт российского рэпера Басты, который гастролировал в Крыму

В спецслужбе отметили, что сейчас продолжаются мероприятия по документальному оформлению указанного решения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, "что требует определенного времени".

Напомним: несмотря на посещение оккупированного Крыма, артист смог выступить 17 июня с концертом в Киеве. Его выступление СБУ не запрещала. Следующий концерт Басты в столице запланирован на 1 декабря 2017 года.