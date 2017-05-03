Решение Интерпола не имеет значения для суда по Януковичу - ГПУ

Прекращение международного розыска Януковича не повлияет на суд по делу о госизмене, уверяют в Генпрокуратуре.

Решение Интерпола о снятии с международного розыска экс-президента Украины Виктора Янукоквича не имеют никакого значения для начала суда над ним и свидетельствуют о несовершенстве законодательства в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Виктора Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая с.г.", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Енина, решения Интерпола о снятии с международного розыска представителей режима Януковича связаны прежде всего с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В частности, постановление судов о разрешении на задержание с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считается постановлением о содержании подозреваемого/обвиняемого под стражей.

"Соответственно, согласно правилам Интерпола, лицо по которому не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлен в международный розыск. Отдельные районные суды Киева отказываются выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого", - отметил Енин.

Как сообщал Корреспондент.net, Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.