Решение Интерпола о снятии Януковича с розыска будет обжаловано, - Горбатюк

Горбатюк сообщил, что снятие Януковича с розыска мотивировано имеющимися недостатками украинского законодательства

Решение Интерпола о снятии экс-президента Украины Виктора Януковича с розыска будет обжаловано. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

Так, Горбатюк подтвердил удаление файлов Интерпола относительно красной карточки розыска - снятие с международного розыска Януковича. Горбатюк добавил, что информация по этому поводу поступила украинским правоохранителям в конце апреля 2017 года. При этом, Интерпол предупредил о конфиденциальности предоставленной информации и запрете на разглашение деталей.

Горбатюк подчеркнул, что снятие с международного розыска Януковича произошло не по причине недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами. Он также сообщил, что соответствующее решение будет обжаловано.

По словам Горбатюка, решение о снятии Януковича с розыска мотивированное недостатками украинского законодательства относительно избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого.

Как отмечается, сейчас выводы Интерпола прорабатываются, после чего будет принято решение относительно дальнейших действий. Рассматривается вероятность внесения изменений в действующее законодательство.

Отмечается, что Янукович был объявлен в розыск в уголовном производстве по его подозрению в растрате средств, выделенных на строительство телекоммуникационной линии специальной связи во время приватизации ОАО "Укртелеком".

СЕРГЕЙ ГОРБАТЮК: РЕШЕНИЕ ИНТЕРПОЛА О СНЯТИИ С РОЗЫСКА В. ЯНУКОВИЧА БУДЕТ ОСКАПЖЕНЕ Начальник Департамента специальны... Опубликовано Генеральная прокуратура Украины 3 мая 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Интерпол документально подтвердил снятие Януковича с международного розыска.