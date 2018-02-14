Решение об экстрадиции - эмоциональное. Порошенко усилил Тимошенко, - эксперт о депортации Саакашвили

Депортацией Саакашвили Порошенко подыграл своему главному конкуренту - Юлии Тимошенко. На самом деле это было голом в свои ворота, по крайней мере так считает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Об этом Давидюк рассказал в комментарии сайту "24".

Решение об экстрадиции - эмоциональное. Порошенко считает, что поступил как мужик. Но, борясь с Саакашвили, президент усилил Тимошенко. Это чрезвычайная политическая близорукость. Вместо того, чтобы бороться с Тимошенко, Порошенко борется сам против себя, - убежден Николай Давидюк.

В то же время, как отмечает политолог, депортация Саакашвили - не столько угроза внутренней стабильности, сколько персональный комплекс Порошенко. Их отношения зашли в глубокий кризис. Хотя, говорит Давидюк, Саакашвили еще может сыграть определенную роль в жизни Украины. Другой вопрос, кто возглавит протестные движения, которые он раскачал в Украине. И это не на пользу Порошенко.

Напомним, 12 февраля работники ГНСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве и забрали Саакашвили. Его отправили чартерным самолетом в Варшаву. В ГНСУ заявили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл. Саакашвили уже провел брифинг в Варшаве, на котором заявил, что останется украинским политиком и будет добиваться восстановления гражданства.

В чем обвиняют Саакашвили? В июле 2017 Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. По официальным данным - из-за того, что он якобы указал ложную информацию при заполнении документов на получение украинского паспорта, по неофициальным - из-за конфликта с Порошенко. В тот момент Саакашвили находился за границей.

10 сентября 2017 состоялся так называемый "прорыв" Саакашвили через польско- украинскую границу, когда лидер "Движения новых сил" при поддержке активистов вернулся в Украину без прохождения пограничного контроля.

Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.

В декабре 2017 года в ГПУ заявили, что Саакашвили подозревают в сговоре с олигархом Януковичем - Курченко - с целью госпереворота.

5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. Если Саакашвили экстрадируют из Украины в Грузию как лицо без гражданства, в Тбилиси его ждет арест.