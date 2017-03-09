Решение по временным мерам в отношении РФ может быть принято Международным судом ООН до конца апреля

Украинская сторона рассчитывает на принятие Международным судом ООН в Гааге (Нидерланды) решения относительно введения временных мер в отношении России до конца апреля, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Оно (решение - ИФ) может быть принято, по нашим прогнозам, до конца апреля точно", - сказала она журналистам после заседания суда в четверг.

Замминистра также выразила надежду на справедливое решение суда.

"Мне кажется, что весь мир сейчас находится на позиции Украины и Россия должна нести ответственность за свои действия. Этот суд - это единственная судебная инстанция, которая может привлечь Россию к ответственности", - отметила Е.Зеркаль.

Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.