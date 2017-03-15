Решение СНБО: запретить перемещение грузов через линию соприкосновения

В Совете национальной безопасности и обороны приняли решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения со временно оккупированными территориями. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе заседания, сообщает пресс-служба Совнацбеза.

Решение было принято в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

"СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения", - сказал Турчинов.

Кабинету министров поручили разработать и ввести план по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса.

Правоохранительным органам поручили безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, а также принять дополнительные меры для соблюдения общественной безопасности и противодействия диверсионным и террористическим действиям.

"Национальному банку Украины, СБУ поручено провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций", - подытожил Секретарь СНБО.

27 февраля Кремль, используя главарей террористических организаций ДНР и ЛНР, пригрозил прекратить поставки угля и ввести "временные администрации" на зарегистрированных на свободной территории Украины предприятиях.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.